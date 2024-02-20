Нинішній варіант документу передбачає, що держава повинна буде надати до ТЦК інформацію про зареєстровану техніку, яка може знадобитися ЗСУ.

Верховна Рада України планує пом'якшити норми щодо використання техніки підприємств, що присутні в поданому до парламенту Кабміном законопроекті про мобілізацію. Про це повідомила перший заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, інформує Liga.

За її словами, нинішній варіант документу передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна буде надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть знадобитися Силам оборони.

Видання уточнює, що з моменту оголошення загальної мобілізації ці транспортні засоби забороняється переміщати між областями та за кордон. Заборона може бути поширена і на передання прав власності, оренду та надання транспорту як застави перед банками.

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"Заборона просто паралізує. Так, Збройним силам потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми – як це прописали", – зазначила депутат.

Вона повідомила, що майже всі фракції у ВР висловилися проти цього розділу. Нині у парламенті шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і будівельний та агросектори.

У свою чергу член комітету з питань правової політики Ігор Фріс повідомив, що правки щодо мобілізації техніки вже подали.

"Щодо заборони укладати договори про оренду та найм транспортних засобів – будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", – сказав парламентарій.

Зміни до законодавства про мобівлізацію - останні новини

7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. У документі, зокрема, прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи.

Крім того, запропоновано знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу й запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

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