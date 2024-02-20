Верховна Рада України планує пом'якшити норми щодо використання техніки підприємств, що присутні в поданому до парламенту Кабміном законопроекті про мобілізацію. Про це повідомила перший заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, інформує Liga.
За її словами, нинішній варіант документу передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна буде надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть знадобитися Силам оборони.
Видання уточнює, що з моменту оголошення загальної мобілізації ці транспортні засоби забороняється переміщати між областями та за кордон. Заборона може бути поширена і на передання прав власності, оренду та надання транспорту як застави перед банками.
"Заборона просто паралізує. Так, Збройним силам потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми – як це прописали", – зазначила депутат.
Вона повідомила, що майже всі фракції у ВР висловилися проти цього розділу. Нині у парламенті шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і будівельний та агросектори.
У свою чергу член комітету з питань правової політики Ігор Фріс повідомив, що правки щодо мобілізації техніки вже подали.
"Щодо заборони укладати договори про оренду та найм транспортних засобів – будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", – сказав парламентарій.
Зміни до законодавства про мобівлізацію - останні новини
7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. У документі, зокрема, прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи.
Крім того, запропоновано знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу й запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.
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