Після 40 днів на позиції бійцям стає байдуже, виживуть вони чи ні, - військова омбудсменка

Ситуація, яка склалася з бійцями 14 ОМБР, нетипова і майже за півтори року роботи було дві скарги на подібні ситуації.

Згідно з наказом головкома, максимальне перебування військового на позиції – 15 днів, але "це мертва норма, якої ніхто не дотримується".

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказала військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська), коментуючи скандал навколо солдатів 14 ОМБР, які 8 місяців без постачання тримали позицію на лівому березі Осколу.

Вона зазначила, що Офісу військового омбудсмана було відомо про складну ситуацію в 14-й бригаді. "Проблему намагалися вирішити вже з новим командиром без розголосу, щоб не наражати на небезпеку бійців. Паралельно командування вживало заходів, відбулися кадрові зміни", - наголосила Решетилова.

Вона додала, що подібні ситуації стаються часто через невчасно ухвалене рішення про виведення військових, їхню ротацію чи поліпшення тактичної ситуації на конкретній ділянці. За її словами, тривають перевірки і зараз називати винних передчасно.

"Не хотіла б, щоб у суспільства склалося враження, що це типова ситуація: за майже 1,5 року моєї роботи це друга скарга на абсолютну відсутність логістики на позиції. Попередня була влітку минулого року на цьому ж напрямку", - розповіла військовий омбудсман.

Вона зазначила, що тоді дружина одного з військових Сил ТРО надіслала фото, на якому було видно суттєву втрату ваги і виснаження чоловіка. Решетилова зазначила, що після її звернення зусиллями 92-ої бригади позиція була розблокована, бійцям доставили воду і їжу, їх вивели на відновлення протягом тижня.

В чому є проблема

Решетилова сказала, що з логістикою ситуація стабільна, але з довготривалим перебуванням людей на позиціях справді є велика проблема:

"Згідно з наказом головкома, максимальне перебування військовослужбовця на позиції – 15 днів. Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні".

За її словами, треба встановити реалістичні строки виконання бойових завдань для піхоти і штурмовиків безпосередньо на лінії бойового зіткнення і Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях.

Решетилова розповіла, що вони проводять масштабне дослідження щодо психологічного стану бійців в умовах тривалого перебування на позиціях:

"Після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні – у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним".

Скандал навколо бійців 14 ОМБР

Як повідомляв УНІАН, в соцмережах з'явилася інформація , що в 14 ОМБР ЗСУ на окремих позиціях солдатів залишили без їжі та води, а командування не реагувало на ситуацію.

Пізніше Генштаб повідомив, що командира 14 окремої механізованої бригади усунули з посади після розголосу щодо перебоїв у забезпеченні продовольством. Також звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

У Генштабі наголосили, що попереднє командування 14 ОМБР приховувало реальний стан справ, тому було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військових. Генштаб підтвердив, що було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

