Не модель 'війни на виснаження': Сирський розповів про стратегію Сил оборони

За словами головокма, ключові завдання – зробити кожен крок ворога максимально затратним та знищувати противника.

Сили оборони України замість моделі "війни на виснаження" обирають асиметричну стратегію.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. "В умовах, коли противник має більші ресурси в техніці, озброєнні та особовому складі, Сили оборони України замість моделі "війни на виснаження" обирають асиметричну стратегію", - заявив він.

За словами головкома, наші ключові завдання – зробити кожен крок ворога максимально затратним, знищувати противника, стримувати його просування, уражати тилові райони, зокрема об'єкти воєнно-промислового комплексу в глибині території Російської Федерації засобами Deep Strike, захищати повітряний простір України.

Активізація ворога на фронті

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сирський заявив, що противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту.

Він сказав, щоСили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

