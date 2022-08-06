В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького.

Розвідувальні дії ворожих БпЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.

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Українські військові минулої доби ліквідували на півдні України ще 79 російських окупантів та знищили велику кількість техніки.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за 5 серпня.

Зазначається, що ЗСУ в п'ятницю завдали 4 авіаційних удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах. Також свої вогневі задачі виконували ракетно-артилерійські підрозділи.

В ОК "Південь" також додали, що наразі в Чорному морі 9 ворожих бойових кораблів і катерів маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укриваються в пунктах базування.

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