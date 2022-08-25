Глава держави переконаний, що Україна буде існувати завжди.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ракет, які можуть зламати волю народу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

"Завершується наш головний день - День Незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться, і 32-й наш день незалежності, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна назавжди і щодня тільки ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно усі у світі, - від Ради безпеки ООН, до усіх столиць без виключення", - заявив Зеленський.

"Тому не відступаємо з нашого шляху. Боремося. Дякуємо усім, хто нас підтримує. Дбаємо про нашу державу. Зберігаємо нашу єдність. Таку ж єдність як сьогодні, як кожного дні протягом цих півроку, і жодному ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу. І не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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