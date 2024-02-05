Мобільні вогневі групи покликані знищувати повітряні об'єкти ворога, якими росіяни намагаються завдавати ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський завітав з робочою поїздкою до Дніпропетровської області та відвідав центр підготовки, де відбувається тренування мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє прес-служба глави держави, президентові доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп.

Зокрема, глава держави ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.

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Зеленський поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" та ПЗРК "Ігла", а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.

Також президент вручив державні нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних Сил України та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

"Хочу подякувати вам за знищення повітряних цілей ворога, за захист нашої держави, наших сімей, за захист України. Бажаю вам міцного здоров’я і тільки перемоги. Тільки вперед! Слава Україні!" – сказав президент, звертаючись до військовослужбовців.

Вогневі групи ППО

Як повідомляв УНІАН, у січні 2023 року стало відомо, що на північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

У лютому минулого року підрозділи Угруповання сил та засобів оборони Києва повідомили про створення спеціальних мобільних груп для посилення захисту повітряного простору області та протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136.

У листопаді 2023 року речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Сили оборони нарощуватимуть кількість мобільних груп ППО, зокрема для боротьби із ворожими БПЛА. Проте це вимушений крок, на який штовхає нестача зенітно-ракетних комплексів великого радіусу дії.

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