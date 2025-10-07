'Ворог тисне': командир десантників розкрив реальну ситуацію в Покровську

Українські десантники стримують спроби російських сил прорвати оборону Покровська, де ворог активізував диверсійні групи.

Російські диверсійно-розвідувальні групи активно діють у місті Покровськ на Донеччині, де тривають запеклі бої, заявив заступник командира 25-ї повітряно-десантної бригади України Дмитро Лавро, передає Reuters.

За його словами, місто стало одним із ключових вузлів оборони на східному фронті.

"Ворог тисне на нас, і ми робимо все можливе, щоб відбити його тиск. На даний момент ми рівні", — зазначив Лавро.

Він додав, що бої тривають не лише на землі, а й у повітрі — із застосуванням безпілотників обох сторін.

Покровськ, який розташований приблизно за 60 км від лінії фронту, Росія атакує вже кілька місяців поспіль, поступово намагаючись оточити його з кількох напрямків. Карти з відкритих джерел свідчать, що російські війська намагаються "стиснути кільце" навколо міста.

Лавро також відзначив зростання частки українських безпілотників і боєприпасів, які тепер частіше надходять із власного виробництва, що є результатом розширення оборонної промисловості України:

"Порівняно з 2023 роком ми маємо набагато більше дронів і боєприпасів українського виробництва".

Як повідомляв УНІАН, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов прокоментував становище росіян біля Покровська. За його словами, станом на сьогодні вкрай малоймовірно, що ворог може оточити Покровськ в найближчий час.

Українські військові звільнили 180 квадратних кілометрів у Покровському районі та зачистили майже 200 кв. км від російських диверсійних груп, заявив командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Водночас офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк пояснив, чому росіянам доведеться змінювати тактику біля Покровська. Він зазначив, що це точно відбудеться, адже погода починає різко змінюватися в осінній період.

