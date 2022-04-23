Він додав, що найголовніше - Україна порушує питання окупованих територій і зараз чує, що РФ починає давати відповіді.

Президент Зеленський, розповів, що сказав би Путіну при зустрічі - він підняв би питання анексованого Криму та Донбасу.

Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Я думаю, що питання, які б я промовляв з президентом РФ, стосувалися б виключно питань, які мене цікавлять виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. "Як далі житиме наш український Донбас?" "Як далі житиме наша українська Крим? Де і в якій точці ми можемо про це домовитися. І чи можемо взагалі", - заявив президент.

Він додав, що найголовніше - що Україна порушує це питання і зараз чує, що РФ починає давати відповіді.

"Не такі, як нам подобається, але діалог розпочато. Тож без зайвих сентиментів можу сказати, що діалог був би дуже предметним. Не впевнений, що емоційний. Хоча все може бути", - додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, та пояснив, чому вона настільки важлива.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України та Росії можуть відбутися після зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу.

До цього глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявляв, що російська сторона підтвердила, що драфти документів достатньо напрацьовані, щоб проводити безпосередню консультацію між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам Зеленський на початку квітня говорив, що готовий зустрітися з Путіним, але не виключає, що зустріч не відбудеться.

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