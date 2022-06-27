Президент зазначив, що коли ракети б'ють по житлових будинках - це військові злочини.

Президент Володимир Зеленський попередив росіян, що забезпечують запуски ракет по Україні, що кожен з них буде знайдений і відповість за вбивства.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 123-го дня війни.

Він зазначив: "Хочу сказати кілька речей, дуже адресних".

"По-перше, всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, мають розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари", - підкреслив Зеленський.

За його словами, якщо хтось думає, що може уникнути відповідальності, пояснивши, що таким був наказ, то він помиляється.

"Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках - це військові злочини. Суд - ось що на вас всіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі... Ніде", - підкреслив Зеленський.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022:

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий садочок в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Єльмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

Полковник пояснив, чому Росія 26 червня обстріляла Київ.

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