Він підкреслює, що українська армія має розвиватися незалежно від того, чи буде Україна в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо Україна не в НАТО, то "ми захищаємо себе самі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, яка транслювалася на сторінці Офісу президента України у Facebook.

Говорячи про безпекові гарантії, Зеленський зазначив: "Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні говорити глибше про це питання. Я знаю, що це питання не дуже подобається небагатьом чи деяким, скажімо так, членам НАТО. Але ми прагнемо конкретики. Ми на щось повинні розраховувати. Тому НАТО - це безпекові гарантії. Це перше питання. А друге питання - це рівень нашої армії".

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Він підкреслив, що українська армія має розвиватися незалежно від того, чи буде Україна в НАТО.

"Незважаючи, коли ми будемо в НАТО або ми не будемо в НАТО, - не все від нас залежить, на жаль, - ми точно розвиваємо нашу армію. Ми повинні це робити, ми повинні себе захищати. Але ми точно зараз розуміємо: якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі", - наголосив Зеленський.

Він додав: "І коли ти захищаєш себе сам, коли ти сам-на-сам з дуже-дуже непростою державою, ти запитуєш: що таке санкції "після", для кого вони адресовані, для чого вони? Вони стосуються України? Вибачте мене, на жаль, ні. Я не знаю, що буде потім... Якщо так, якщо всі говорять, що завтра війна, вона буде повномасштабна, - навіщо нам санкції "потім"? Тож йдеться про санкції точно не для нашої держави. Це говорить про стримання повномасштабної агресії у бік країн Європейського Союзу. Але це не можна робити на рахунок нашої держави. У нас 15 тисяч загинуло, а багато країн світу обговорюють санкції "після".

Президент висловив думку, що це "нечесно".

"Тобто, скажіть причини. Ми не в НАТО. Ну, так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо. І це я до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить, хтось боїться говорити. Хтось приїжджає, ми тиснемо одне одному руку. І хтось говорить: "Ти ж знаєш, якщо б не ця держава, ми обов'язково тебе підтримаємо". А хтось говорить інше: "Коли всі підтримують, ми також підтримуємо". Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сучасному", - сказав Зеленський.

Ультиматум Росії по Україні і НАТО

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

США і союзники у письмовому вигляді передали Росії відповідь на її "безпекові пропозиції".