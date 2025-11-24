Ердоган: Мирний план Трампа спрацює, але є умова

Лідер Туреччини наголосив, що умови миру повинні бути прийнятними для обох сторін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував мирний план президента США Дональда Трампа для України.

Як повідомляє Clash Report, турецький лідер переконаний, що Україна та РФ можуть досягти згоди щодо цього плану.

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як — і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності", - заявив Ердоган.

Він додав, що шлях до довгострокового урегулювання війни буде відкрито, "якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони".

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, що у Женеві США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Рубіо заявив після зустрічі в Женеві з українською делегацією, що до "мирного плану" Трампа буде внесено певні зміни.

Україна знаходиться у "критичному моменті", заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на парламентському саміті Кримської платформи в Стокгольмі.

Він додав, що Україна скоординувала з США ряд кроків, які дозволяють зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання. Зокрема йдеться про повне звільнення всіх українських в'язнів за формулою всіх на всіх, а також цивільних і дітей, яких викрала Росія.

