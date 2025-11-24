Функція працює через сервіс TuneMyMusic.

Spotify додав у свій додаток можливість переносити плейлисти з інших стрімінгових сервісів. Функція розгортається по всьому світу і має спростити життя тим, хто давно хотів переїхати на Spotify, але впирався у свої десятки плейлистів.

Це не власна розробка компанії, а вбудована інтеграція з TuneMyMusic - сервісом, який давно допомагає перекидати музику між YouTube Music, Napster та іншими майданчиками.

Раніше користувачам доводилося йти безпосередньо в сторонні сервіси, але безкоштовні версії зазвичай обмежували кількість перенесених плейлистів або довжину трек-листа.

Тепер же Spotify пропонує той самий функціонал усередині програми і без обмежень, принаймні для платних передплатників. Як і у випадку з Apple Music, яка в серпні вбудувала собі SongShift, тут теж доступне преміальне, необмежене перенесення.

Раніше ми розповідали, що YouTube запускає музичних ШІ-ведучих, щоб конкурувати зі Spotify. Вони діляться "релевантними історіями" про композиції, супроводжуючи прослуховування додатковими коментарями.

