Президент України Володимир Зеленський заявив, що "головною проблемою" мирних переговорів є вимога лідера РФ Володимира Путіна щодо юридичного визнання території, яку він "вкрав" в України. Про це він заявив під час виступу в парламенті Швеції, пише BBC.

"Це порушить принцип територіальної цілісності та суверенітету", - заявив він.

При цьому президент України наголосив, що "кордони не можна змінювати силою".

"Продовжуйте тиснути на Росію. Росія продовжує вбивати людей", - сказав він.

На думку Зеленського, дозвіл Росії силою захопити землі створить небезпечний прецедент.

Міжнародне право визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Анексія Криму Росією 2014 року й окупація нею низки інших регіонів безпосередньо кинули виклик цьому принципу, і ідея про те, що мирне врегулювання може винагородити Москву за її агресію, неприйнятна, вважає Зеленський.

Зеленський прокоментував переговори зі США

Він заявив, що Україна перебуває в "критичному моменті", у медіа багато шуму і політичного тиску. Однак Україна працює зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами, багатьма іншими країнами, щоб закінчити цю війну і принести реальну безпеку.

Він додав, що Україна скоординувала зі США низку кроків, які дають змогу зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання. Зокрема йдеться про повне звільнення всіх українських в'язнів за формулою всіх на всіх, а також цивільних і дітей, яких викрала Росія.

