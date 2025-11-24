Речник президента РФ каже, що знає про ці переговори лише зі ЗМІ.

В Кремлі стверджують, що не отримували ніякої офіційної інформації про переговори України, ЄС та США в Женеві щодо "мирного плану". Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Ні. Ми поки що не отримували ніякої інформацї. Ми уважно відстежуємо повідомлення в ЗМІ, що останніми днями йшли, в тому числі із Женеви. Але офіційно ми нічого не отримували", - зазначив Пєсков.

За словами Пєскова, Кремль не знає, який саме документ було вироблено в ході контактів Вашингтона та Києва.

Він підкреслив, що Москва не обговорюватиме американський план щодо України на основі витоків та публікацій у ЗМІ: "Це неможливо і некоректно". За словами Пєскова, Кремль чекатиме на офіційні підсумки консультацій США та України.

Він також заявив, що зустріч російських та американських представників цього тижня не планується.

Переговори по мирному плану у Женеві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в неділю 23 листопада європейські лідери терміново зібралися у Женеві через несподіваний "мирний план" США, документ, що передбачає масштабні поступки від України.

За підсумками переговорів США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями.

За даними ЗМІ, український президент Володимир Зеленський на цьому тижні вирушить до США, де обговорить з Дональдом Трампом ключові деталі мирного плану, зокрема, щодо територіальних поступок України.

