У соціальних мережах американський лідер закликав не сподіватися на прогрес, але стежити за розвитком подій.

Президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів навколо мирного плану.

"Невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось добре", - написав Трамп у Truth Social.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп публічно розкритикував керівництво України та Європи за спротив його мирному плану.

Відео дня

"Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні", - зазначив Трамп. За його словами "корумпований Байден" віддавав зброю і гроші безкоштовно.

У Женеві США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Рубіо заявив після зустрічі в Женеві з українською делегацією, що до "мирного плану" Трампа буде внесено певні зміни.

Вас також можуть зацікавити новини: