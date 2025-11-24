Президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів навколо мирного плану.
"Невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось добре", - написав Трамп у Truth Social.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп публічно розкритикував керівництво України та Європи за спротив його мирному плану.
"Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні", - зазначив Трамп. За його словами "корумпований Байден" віддавав зброю і гроші безкоштовно.
У Женеві США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Рубіо заявив після зустрічі в Женеві з українською делегацією, що до "мирного плану" Трампа буде внесено певні зміни.