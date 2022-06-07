Глава держави наголосив, що просування вперед та деокупація українських територій залежать від потужної зброї, від політичної підтримки Заходу та від потужної санкційної політики.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зараз на деяких напрямках трішки уповільнений момент деокупації і, навпаки, є загрози щодо наступу з боку РФ.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю для Financial Times.

Зокрема, журналістка зауважила, що контратаки на ворога вимагають великої кількості озброєння, боєприпасів, амуніції тощо. З цього приводу вона запитала президента, чи не означає це для України, що війна нині прямує у глухий кут.

"Глухий кут - це не наш варіант. Ми не можемо жити у такому стані, стані бойових дій. Ми звикаємо, ми всі люди, наше населення міцне та може адаптуватися до таких умов...", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що просування вперед та деокупація українських територій залежать від потужної зброї, від політичної підтримки Заходу та від потужної санкційної політики.

"Від цього це залежить, а не тільки від об'єднання нашого народу, влади і Збройних сил України. Тому глухий кут - точно не наш варіант", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців", а міністр оборони Олексій Резніков прогнозує завершення війни до кінця року.