Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зараз на деяких напрямках трішки уповільнений момент деокупації і, навпаки, є загрози щодо наступу з боку РФ.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю для Financial Times.
Зокрема, журналістка зауважила, що контратаки на ворога вимагають великої кількості озброєння, боєприпасів, амуніції тощо. З цього приводу вона запитала президента, чи не означає це для України, що війна нині прямує у глухий кут.
"Глухий кут - це не наш варіант. Ми не можемо жити у такому стані, стані бойових дій. Ми звикаємо, ми всі люди, наше населення міцне та може адаптуватися до таких умов...", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що просування вперед та деокупація українських територій залежать від потужної зброї, від політичної підтримки Заходу та від потужної санкційної політики.
"Від цього це залежить, а не тільки від об'єднання нашого народу, влади і Збройних сил України. Тому глухий кут - точно не наш варіант", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.
За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.
За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців", а міністр оборони Олексій Резніков прогнозує завершення війни до кінця року.