Що стосується прикордонних Брянської, Бєлгородської та Курської областей, то витрачені там гроші виглядають викинутими на вітер.

За будівництвом оборонних ліній в старих російських регіонах стоять насамперед інтереси місцевого бізнесу, а не військово-стратегічні міркування.

Як дізналися журналісти The Insider, залізобетонні "пірамідки" коштують від 5 тисяч до 16 тисяч рублів за штуку, в залежності від марки бетону (це дійсно важливо), розміру та інших параметрів. Додаткових грошей коштує доставка: наприклад, доставка в Брянську область оцінювалася в 5 тисяч рублів за штуку при вартості самої "пірамідки" в 7-8 тисяч рублів.

На обладнання за всіма правилами одного кілометра протитанкових загороджень потрібно близько тисячі пірамідок, покладених в чотири ряди. Таким чином, навіть за мінімальною ціною в 5 тисяч рублів за бетонний трикутник кілометр обійдеться в 5 млн рублів, і це без урахування транспортування, установки, земляних робіт, інших укріплень та інженерних споруд.

У Бєлгородській області оборонну лінію починали будувати як частину лінії Вагнера, але пізніше місцева влада перехопила проект, перейменували його в "засічну межу", щоб, по всій видимості, не ділитися фінансуванням зі структурами Пригожина, і освоїли на ньому 10 млрд рублів — повідомлялося, що до робіт одноразово залучалося 4,2 тисячі осіб і 680 одиниць техніки.

Судячи з усього, принаймні, в деяких місцях, особливо в тилових районах, оборонні лінії споруджуються формально, "для галочки". У Луганській області замовляли "пірамідки" з менш міцних сортів бетону і просто звалювали їх купою в поле, хоча через ризики вартість транспортування все одно вийшла досить значною: 15-20 тисяч рублів за штуку.

У той же час росіянам буде потрібно величезна кількість ресурсів, щоб підтримувати всі ці траншеї, бетонні загородження, опорні пункти, бліндажі в порядку, розміщувати там резерви, налагодити зв'язок і управління і так далі. Малоймовірно, що всі ці сили і засоби спочатку закладалися в плани.

Тільки на те, щоб тримати один кілометр обладнаної в інженерному відношенні оборонної лінії під стійким контролем, потрібно щонайменше 100-120 військовослужбовців, не рахуючи операторів безпілотників, артилеристів, частин забезпечення і так далі. Таким чином, щоб надійно прикрити тільки кордон Курської та Бєлгородської областей з Україною, потрібно 80-95 тисяч осіб.

Не можна виключати, що початковий сенс грандіозного будівництва полягав в тому, щоб послати ясний політичний сигнал і українській стороні, і зацікавленим політичним і економічним фігурам в Росії і на Заході, а також показати рішучість будь-що-будь захищати території, які зараз контролюють російські війська.

Ймовірно, побудовані за всіма правилами військової науки оборонні лінії в Запорізькій і Херсонській областях серйозно сповільнять просування ЗСУ і дадуть час на те, щоб підтягнути резерви і організувати відсіч. У іншому випадку, без належного забезпечення особовим складом і технікою, а також відпрацювання дій при відбитті наступу противника, вони не зможуть виконати і цієї функції.

Що стосується прикордонних Брянської, Бєлгородської та Курської областей, то витрачені там гроші і зовсім виглядають викинутими на вітер. "Засічна межа" там ніде не утворює суцільних ліній оборони, а самі укріплення досі займають навіть не прикордонні сили, а звичайні строковики.

Оборонні споруди РФ

РФ доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з ешелонованою оборонною смугою біля села Медведівка. Також окупанти викопали сотні кілометрів траншей у РФ, зокрема у Білгородській та Курській областях.

Росія розтягнула лінію оборони в надії захиститися від атак ЗСУ до кордонів Білорусі. Російська лінія оборони знаходиться біля населеного пункту Горобинівка в Климовському районі Брянської області РФ - в 6 км від кордону з Україною-і доходить до кордону з Білоруссю.