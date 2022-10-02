Упродовж доби ліквідовано вісім іранських ударних безпілотників.

Українські війська уразили п'ять командних пунктів російських окупантів, три їхні склади з боєприпасами та 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо підсумків оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари.

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"Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed", – йдеться у дописі.

Крім того, ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема уразили п'ять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об'єктів окупантів.

Війна в Україні та нові втрати РФ – важливі новини

Як повідомляв УНІАН, уранці сьогодні, 2 жовтня, Повітряне командування "Південь" повідомило, що уночі російські окупанти атакували Миколаївську область сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять із них було знищено.

Варто зазначити, що ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня, була звільнена майже вся Харківська область.

2 жовтня стало відомо про важливу перемогу в Донецькій області – від загарбників звільнено та зачищено місто Лиман.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 жовтня на українській землі вже ліквідували близько 60 110 загарбників та, зокрема, 2 377 ворожих танків.

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