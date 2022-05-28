Збройні сили України ліквідували чергового командира російських окупантів — підполковника Олександра Досягаева. Він очолював десантно-штурмовий батальйон 104 десантно-штурмового полку.
Інформацією про усунення ворога поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штріліц в особистому Telegram-каналі.
У минулому році Досягаєв брав участь у фестивалі "Армія Росії-2021". Він навіть встиг заробити першість в категорії "Крилата піхота" і засвітитися на телебаченні. Однак це не допомогло командиру пережити зіткнення з ЗСУ.
Де і за яких обставин усунули Досягаєва, не уточнюється. Вчора, 27 травня, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що на Донбасі ЗСУ обстріляли командний пункт ворога. У ньому перебувало понад 20 старших офіцерів. Можливо, загибель підполковника — це якраз результат влучного удару українських захисників.
Нагадаємо, на початку травня розвідка США повідомляла про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з тих пір число встигло вирости. У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.
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