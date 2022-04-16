Російські військові намагалися рятуватись втечею, але ЗСУ не залишили їм шансів.

У Херсонській області українські військові вдарили по колоні техніки росіян.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу на своїй сторінці у Facebook.

"На Херсонщині знову палала ворожа техніка. Розрахунок ПТРК "Корсар" 28 омбр знищив 3 російських "Тигри" та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано. Поки їхні бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватись втечею, але шансів вижити в них вже не було", - йдеться в повідомленні.

За інформацією бригади, колона російської техніки рушила в бік українських військ з тимчасово окупованого села.

"Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали - наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів. І от завдяки ловким рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" - БМП та "Тигри" спалахнули чотирма яскравими смолоскипами. Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? Хіба що назустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає", - додали військові.

Як повідомляв УНІАН, Херсон вже півтора місяця живе в окупації: російські військові стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі, а також почали посилену зачистку міста від українських волонтерів та активістів.

Тим часом в Офісі президента кажуть, що влада не забуває про окуповані міста й села на півдні України - їх всі обіцяють звільнити.

Вас також можуть зацікавити новини: