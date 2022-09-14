Також уражена понтонна переправа в Дар'ївці, її подальше використання виключено.

За добу на півдні ЗСУ знищили бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні напружена та динамічна у розвитку, контролюється Силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям", - йдеться у повідомленні.

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Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожою авіацією нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях.

"Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань", - зазначають в ОК.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїздний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, російські посадовці просили про переговори на тлі контрнаступу ЗСУ, але Україна відмовила, наголошуючи на необхідності повної деокупації своїх територій.

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