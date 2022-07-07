У середу лише на півдні України було знищено десятки окупантів.

Українські захисники в середу відбили напад ворожих диверсантів на південному напрямку, загалом за добу на цій ділянці фронту було знищено десятки окупантів.

Про це розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

"В районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб ранком здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши п'ятьох рашистів вбитими і одного пораненим, відійшла назад", - йдеться у повідомленні.

У командуванні розповіли, що в другій половині дня ворог силами стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій в напрямку Миролюбівки, поблизу тієї самої Добрянки, проте успіху не мав і відступив.

"Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади противника, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. Підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сані", дві одиниці броньованої та автомобільної техніки. А також склади боєприпасів на Миколаївщині та склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні", - зазначають в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на складах окупантів у Херсоні.

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