Бійці ракетних військ добре відпрацювали по позиціях ворога, знищивши склад боєприпасів та пункт управління.

Минулої доби, 20 жовтня, авіація Збройних сил України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, захисники з ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Водночас ворог вночі завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Наразі уточнюється інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки. Зазначається, що ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.

Відео дня

Загалом окупаційні війська завдали 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти атакували на різних напрямках позиції Сил оборони, протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні проти України постійно ростуть. Наразі вони становлять приблизно 292 тис. 060 осіб. 19 жовтня ЗСУ ліквідували рекордну кількість російських загарбників - 1 тис. 380 осіб.

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