Учасників групи вже запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

Наступна, зустріч Контактної групи з оборони України у так званому форматі Рамштайн, яка буде п'ятою за ліком, відбудеться 8 вересня.

Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.

На відміну від попередньої зустрічі, вона буде проведена в режимі офлайн, а не віртуальною. Учасників групи вже запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

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Зазначається, очільник Пентагону Ллойд Остін особисто проведе засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн.

"Держсекретар Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. В нього увійдуть 16 105-мм гаубиць, боєприпаси для HIMARS, 15 безпілотників ScanEagle, 40 машин MaxxPro та інше озброєння. А за даними видання Politico, Штати нададуть у розпорядження ЗСУ високоточні артилерійські снаряди Excalibur.

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