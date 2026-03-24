Арсенали США виснажені війнами в Україні та Ірані, але це шанс для Києва, - CBS

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні вичерпала запаси зброї США, і закликав Конгрес виділити щонайменше 200 мільярдів доларів додаткового фінансування для оборони, пише CBS.

Він зазначив, що допомога Україні швидко виснажила американські арсенали, створивши "тривожну ситуацію для оборонної промисловості".

Незважаючи на виснаження ресурсів США, Київ бачить нові можливості. Українські чиновники обговорюють із адміністрацією Трампа угоди про спільне виробництво безпілотників і безпілотників-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський оцінив потенційну угоду у 35–50 мільярдів доларів і наголосив на взаємній вигоді для союзників у Перській затоці, де гостро потребують таких технологій.

Війна в Ірані виснажує запаси Пентагону

Експерти відзначають виснаження запасів ракет-перехоплювачів Patriot. Це пов’язано більше з війною в Ірані, ніж з Україною. За словами Зеленського, країни Перської затоки за перший тиждень конфлікту втратили 800 ракет Patriot, тоді як Україна використала лише 600 за чотири роки війни з Росією.

"Проблема полягає в тому, як швидко ми зможемо виробити перехоплювачі Patriot. Я гадаю, що країни Перської затоки зараз хочуть зберегти всі свої запаси перехоплювачів, бо не знають, коли вони будуть заповнені", – сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Видання пише, що ймовірні угоди не забезпечать миттєвої військової переваги Україні чи країнам Близького Сходу. Натомість вони закладають основу для довгострокового співробітництва у виробництві безпілотників, розвитку технологій протиповітряної оборони та інших нішевих рішень.

"Є спосіб, коли вони (США та Україна - УНІАН) можуть співпрацювати над безпілотниками, отримувати капіталовкладення, а потім ці гроші, які надходять в оборонний сектор, можна використовувати для розвитку нішевих речей, таких як далекобійні удари або ноу-хау протиповітряної оборони", – сказала Массікот.

Київ також розглядає ці домовленості як політичний крок. Співпраця з США та союзниками може зміцнити імідж України як надійного партнера, а не лише країни-одержувача військової допомоги.

"Це може бути момент, коли українці, які допомагають тут, викличуть добру волю з боку Сполучених Штатів і покажуть, що вони є контрибуторами, а не просто виснажують ресурси безпеки", – сказав Томас Карако, директор проекту протиракетної оборони у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Близький Схід - український досвід в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, на початку березня стало відомо, що Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії. Крім того, українські команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії та Кувейту.

Натомість президент України Володимир Зеленський у свою чергу повідомив, що Україна порушує питання щодо дефіцитних ракет PAC-2, PAC-3 для систем протиповітряної оборони "Петріот".

