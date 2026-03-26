У Криму знищили комплекс 'Бастіон': Плетенчук пояснив, чому це рідкісна ціль

За словами військового, таку машину зловити доволі складно.

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони вистежили та уразили установку "Бастіон-М", яку росіяни використовували для завдання ударів гіперзвуковими протикорабельними ракетами по материковій Україні - така ціль є унікальною. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати унікальний кейс з ураженням "Бастіону", то це дуже важливо тому, що це - вглиб території вони (росіяни - УНІАН) працювали цими комплексами. З початку року вони почали їх активно використовувати", - сказав Плетенчук.

Він не виключає, що, можливо, у такий спосіб окупанти намагаються якось доповнити удари балістикою по Україні. Також військовий додав, що полювання на такий ракетний комплекс це дуже непроста справа.

"Таку машину зловити доволі складно, враховуючи те, що не використовують вони дороги загального користування, пересуваються поза межами населених пунктів… Тому так - це велика вдача і робота важка", - підкреслив Плетенчук.

Що таке російський "Бастіон"

Це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою П-800 "Онікс"/"Яхонт". Призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з'єднань, конвоїв, корабельних та авіаносних ударних груп, а також поодиноких кораблів та наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Є одним із носіїв ракети "Онікс", яка, своєю чергою, нарівні з ракетними комплексами "Калібр" та Х-35 "Уран" та перспективною гіперзвуковою протикорабельною ракетою "Циркон", є основною протикорабельною ракетною зброєю у ЗС Росії, яка використовує його по наземних цілях. Зокрема, згідно з відкритими джерелами, перше таке застосування, зокрема, "Оніксами", зафіксовано у 2016 році у Сирії. "Бастіон" використовується для ударів по наземних цілях під час вторгнення Росії в Україну.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вистежили та уразили колону пускових установок "Бастіон-М", яка рухалась до позицій в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки, за даними розвідки, знищено одну з пускових установок та дві дороговартісні ракети "Циркон".

Ще одна установка "Бастіон-М" пошкоджена. Крім того, йшлося, що вбито та поранено сімох російських солдатів. Армія РФ застосовує ракети "Циркон" зі складу комплексу "Бастіон" передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей.

