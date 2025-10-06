Також Україна виробляє вже 40 САУ "Богдана" на місяць.

На фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це наша, українська зброя. Це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна також змогла рекордно швидко і якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії.

"Тільки наших САУ "Богдана" ми виробляємо 40 в місяць. І це серйозний результат", - підкреслив глава держави.

За його словами, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів", - підкреслив він.

Українська оборонна промисловість - новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Зеленський розповів, що українське дронобудування вже об’єднало понад 300 компаній. Цього року планується запуск експорту наших нових технологій до США та інших країн.

"Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.

