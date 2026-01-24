Армія США застосувала надсекретний 'Дискомбобулятор' під час викрадення Мадуро, - Трамп

Під час блискавичної операції із викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро США застосували секретну зброю під назвою "Дискомбобулятор" (Discombobulator), щоб вивести з ладу венесуельські системи ППО. Про це американський президент Дональд Трамп розповів в інтерв’ю газеті New York Post.
За словами Трампа, він би із задоволенням розповів, що це за зброя, але йому "не дозволено про це говорити".
"Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і вони так і не запустили жодної. Ми прийшли, вони натискали кнопки, і нічого не працювало. Вони були повністю готові до нас", – заявив американський лідер.
Як зазначає New York Post, Трамп заговорив про "Дискомбобулятор" у відповідь на питання щодо чуток, буцімто адміністрація Байдена придбала імпульсну енергетичну зброю, яка, ймовірно, є аналогом того, що спричинило так званий "Гаванський синдром" (комплекс симптомів - головний біль, запаморочення, нудота, когнітивні порушення тощо - невідомого походження, зафіксований у дипломатів і співробітників спецслужб США під час роботи на Кубі та в інших країнах).
Довідка УНІАН. Discombobulator – вочевидь, є жартівливим псевдонауковим терміном, утвореним від американського сленгового дієслова discombobulate (приблизно означає "повністю збити з пантелику, привести у повний безлад, вивести з ладу, заплутати до відключення"), що з'явилося в США ще в 1820-1830-і роки як жартівливий термін псевдо-латинського походження. Тобто термін Discombobulator можна перекласти приблизно як "вирубатор усієї техніки".
Секретна зброя під час операції в Каракасі
Як писав УНІАН, раніше у Мережі з’явилася інформація про те, що під час викрадення Ніколаса Мадуро американські спецпризначенці застосували проти венесуельських солдатів нелетальну акустичну зброю.
"У якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров’ю. Ми падали на землю, не в змозі рухатися. Ми навіть не могли встати після тієї звукової зброї – чи що то було", – розповідав венесуельський військовий.
Також він підтвердив, що в певний момент усі їхні радари самовільно вимкнулися перед атакою американців.