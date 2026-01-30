Французькі Rafale відпрацювали удари SCALP у сценарії конфлікту з РФ (відео)

Навчання передбачали сценарій війни з рівнозначним противником і відпрацювання далекобійних ударів.

Повітряні сили Франції провели масштабні навчання Topaze, під час яких відпрацьовували бойові дії проти рівнозначного противника з можливостями далекобійного ураження авіабаз. Хоча в офіційних заявах конкретний противник не називався, за оцінками аналітиків, єдиною реальною загрозою такого рівня для Франції залишається Росія.

Як повідомили у Повітряних силах Франції, у маневрах було задіяно 30-те винищувальне крило (30e Escadre de Chasse) та 20 багатоцільових винищувачів Rafale. Сценарій передбачав початок війни з противником, здатним завдавати ударів по аеродромах базування.

Розосередження як відповідь на ракетну загрозу

Першого дня навчань, 27 січня, основним завданням стало оперативне розосередження авіації – симуляція виходу з-під можливого удару по авіабазі Мон-де-Марсан на південному заході Франції.

Чотири групи Rafale здійснили переліт на військові авіабази Коньяк, Казо, Бордо, а також на цивільний аеропорт Клермон-Феррана. Усього 20 винищувачів і близько 140 військовослужбовців у стислі терміни були розгорнуті на нових майданчиках.

У Повітряних силах Франції цей етап охарактеризували як "перегони з часом", акцентуючи на швидкості ухвалення рішень в умовах загрози ракетних ударів.

Відпрацювання ударів SCALP

Після розосередження літаки розпочали підготовку до наступного етапу – ударів по умовному противнику крилатими ракетами SCALP. Технічна підготовка тривала всю ніч і включала не лише обслуговування Rafale, а й програмування польотних завдань самих ракет.

Опубліковані фото засвідчили бойову конфігурацію частини винищувачів, зокрема використання трьох підвісних паливних баків на Rafale, озброєному двома ракетами SCALP. Така конфігурація забезпечує бойовий радіус близько 1500 км без дозаправки, що дозволяє досягати цілей на відстані до кордону з Білоруссю та повертатися назад.

Також були продемонстровані Rafale з повним комплектом озброєння – крім SCALP і паливних баків, із ракетами MICA та Meteor класу "повітря–повітря".

Водночас фото чи відео фактичних пусків SCALP оприлюднено не було. Аналітики Defence Express вважають, що французькі Повітряні сили обмежилися електронними пусками, не витрачаючи дорогі крилаті ракети під час навчань.

Rafale для України - головні новини

Нагадаємо, що Київ хоче замовити у Франції 100 винищувачів Dassault Rafale. За підрахунками фахівців, з урахуванням обслуговування сотня Rafale може коштувати нашій країні понад 70 млрд євро.

У Франції готові виготовити для України до 100 винищувачів Rafale, але є проблема - фінансування закупівель. Аналітики вважають, що сьогодні ані Париж, ані Київ не мають коштів, які б дозволили профінансувати виробництво цих літаків для потреб Збройних Сил.

