Дрони, які знищують "Шахеди", є одним із найефективніших інструментів для боротьби з російськими дронами-камікадзе. Про це повідомила компанія "Дикі Шершні", яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових дронів.

За їхніми словами, ефективність їхнього перехоплювача STING становить 60-90%, в залежності від досвіду екіпажу та налаштування радару. Бували ситуації, коли пілот одного розрахунку за ніч збив більше, ніж армійська авіація. У восьми з десяти випадків на знищення "Шахеда" використовується один STING.

"Дрон значно випереджає у швидкості "Шахед" чи "Герберу". Від моменту фіксації цілі та її знищення потрібно до десяти-п'ятнадцяти секунд. При цьому ми не стоїмо на місці і готуємо нові версії, ще більш швидкі для боротьби проти реактивних дронів", - зазначили там.

У компанії підтвердили, що перехоплювачі "Шахедів" дійсно коштують дорожче за стандартний дрон-камікадзе, але вони в десятки разів дешевші за ракети для переносного ПЗРК або ракет, які використовують літаки F16.

"У кожного виробника своя ціна на перехоплювачі і своя ефективність. Наш STING є одним з найбільш доступних - коштує трохи більше $2 тисяч, але має один з найбільших відсотків ефективності", - повідомили виробники.

Там стверджують, що потужності українських оборонних підприємств дозволяють виготовляти тисячі таких дронів на день, але за умови попереднього фінансування і створення умов для виробництва - наприклад, безпечних виробничих майданчиків.

Дрони-перехоплювачі - останні новини

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром досягне потужності застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак. Він запевнив, що виробництво дронів не є проблемою. За його словами, складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.

