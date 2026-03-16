'Ланцети' не можуть долетіти до Києва: Флеш про уламки в центрі столиці

Ці дрони фізично не мають ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління, щоб долетіти до Києва.

Жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, оскільки це ударні безпілотники з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей.

Про це заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. За його словами, ці БпЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

"Вiрогiдно, уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога. Ми продовжуємо збирати дані для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів", - повідомив Флеш.

Ранкова атака по столиці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вранці, 16 березня, атакували Київ "Шахедами". Внаслідок атаки уламки впали в центрі столиці.

Внаслідок атаки РФ, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Було зафіксовано падіння частини ворожого БпЛА у Соломʼянському районі. Також у Святошинському районі уламки впали на нежитловій території.

Видання Defense Express з посиланням на власні джерела написало, що дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності - це "Ланцет".

"На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF", - заявили експерти.

При цьому вони зауважили, що ймовірно, у цьому дроні-камікадзе був використаний штучний інтелект.

