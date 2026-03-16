У Києві уламки дрона впали біля монумента Незалежності на Майдані: що відомо (фото)

За попередніми даними, це був "Ланцет" зі штучним інтелектом, налаштований на ройове використання.

Під час ранкової російської атаки на Київ уламки ворожого дрона впали біля монумента Незалежності, на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події уламки впали всього за метр від монумента. Станом на 10:45 ранку уламки вже прибрали, залишились лише сліди, обгорілі рештки скловолокна та мідних дротів. Їх зрештою також прибрали комунальники.

Оновлено 12.35. Водночас видання Defense Express з посиланням на власні джерела пише, що дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності - це "Ланцет".

"На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF", - пишуть експерти.

При цьому вони зауважують: дуже ймовірно, що у цьому дроні-камікадзе був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором.

На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів. Саме таке маркування зустрічається на російських автономних дронах V2U. Вважається, що воно потрібне для того, щоб дрони тримались один одного, рухаючись "зграєю".

"Сьогоднішня ранкова атака дронами по Києву, якраз й була груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку", - зауважують у Defense Express.

Також експерти наголошують, що сам факт спроби удару по центру Києва дроном "Ланцет", який несе бойову частину вагою до 3 кг, швидше за все, є лише демонстрацією нових можливостей терористичних ударів РФ.

Російська атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія зранку обстріляла Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у центі Києва впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що БПЛА упав у Шевченківському районі столиці.

Також уламки ворожих БпЛА зафіксовано у Соломʼянському районі та у Святошинському районі.

Останній масований удар по Києву і області РФ завдала в ніч на 14 березня. Тоді Повітряні Сили зафіксували 498 засобів повітряного нападу РФ, з них 460 цілей було збито. Зокрема ворог використав для атаки 430 БПЛА різних типів, а також балістичні, крилаті та протикорабельні ракети.

Внаслідок атаки загинули четверо людей, 15 жителів області постраждали.

