У США працюють над революційною зброєю проти дронів, - Defence Blog

Компанія фінансує амбітний проєкт власними коштами.

У Сполучених Штатах Америки працюють над створенням зброї на основі високопотужної мікрохвильової енергії, яка буде здатна виводити з ладу електроніку дронів без пострілів.

Розробкою займається каліфорнійська компанія-виробник антен ThinKom Solutions. Систему під назвою Alecto там створюють за власні кошти, пише Defence Blog. Відомо, що новинка вже є достатньо компактною для встановлення на бойову машину піхотного взводу.

Компанія ThinKom понад два десятиліття займалася розробкою антенних систем з фазованою решіткою для супутникового зв’язку. В основі нової системи Alecto лежить саме запатентована конструкція під назвою VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub). Це керована механічна фазова решітка, що забезпечує високу точність і низькі бічні пелюстки.

Поєднання цієї архітектури антен з найкращою у своєму класі вакуумною електронікою надає Alecto пікову щільність потужності.

"Саме ця перевага в щільності потужності робить мікрохвильову зброю ефективною проти електроніки дронів: достатня кількість мікрохвильової енергії, що подається на ціль, порушує роботу або руйнує бортову електроніку, яка підтримує її політ, без необхідності фізичного влучання снаряда в корпус літального апарата", – пояснюється в матеріалі.

Чому поява такої системи стане важливою

Традиційні кінетичні системи протидії БПЛА – чи то ракети, гармати, чи дрони-перехоплювачі – мають обмежений боєзапас. Знищення рою з 50 дронів за допомогою системи, що стріляє фізичними снарядами, означає витрату щонайменше 50 снарядів. Коли вони вичерпаються, здатність вражати ворожі цілі зникає. Водночас мікрохвильова зброя обмежена лише її джерелом живлення.

До того ж, велику роль відіграє мобільність платформи. Традиційні системи спрямованої енергії історично вимагали великих транспортних засобів, значної інфраструктури для генерації електроенергії та спеціалізованого допоміжного обладнання, що обмежувало їхнє розгортання фіксованими об’єктами або великими платформами.

"Зменшення розмірів, ваги, потужності та вартості (SWaP-C) Alecto є достатньо значним, щоб забезпечити встановлення на транспортних засобах піхотних загонів та безпілотних наземних транспортних засобах – платформах на рівні невеликих підрозділів, де загроза від дронів є найбільш безпосередньою і де логістика поповнення запасів кінетичних боєприпасів для боротьби з безпілотними літальними апаратами є найскладнішою. Система, яка поміщається на транспортний засіб піхотного взводу та забезпечує покриття від горизонту до горизонту завдяки компактній конструкції з низьким профілем, змінює тактичні розрахунки для піхотних та легких сил таким чином, як це не могли зробити попередні системи", – додає автор.

Інші особливості системи Alecto

Плюсом новинки стане і простий інтерфейс для планшетів та сумісність із основними мережами управління. Це дозволяє уникнути необхідності спеціальної підготовки бійців, яка раніше гальмувала впровадження сучасних електронних систем на рівні підрозділів.

Також система відповідає вимогам щодо захисту від електромагнітного випромінювання, що регулюють безпечне використання потужних систем поблизу персоналу, палива та обладнання.

"Можливість ведення вогню під час руху означає, що система не вимагає зупинки та стабілізації транспортного засобу перед введенням у бій, що має велике значення для мобільних операцій, де зупинка створює вразливість", – акцентує видання.

Нові розробки у США

