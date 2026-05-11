Євросоюз має створити власну армію через непередбачуваність США, - глава МЗС Іспанії

В Іспанії назвали іранську кризу визначальним моментом для стратегічної автономії Європи.

Європейський Союз має створити власні збройні сили, аби такі супротивники, як Росія, не могли мати сумнівів щодо того, чи прийдуть США на допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю виданню Playbook, передає Politico.

"Ми не можемо щоранку прокидатися, гадаючи, що ж США зроблять далі. Наші громадяни заслуговують на краще", - наголосив дипломат.

Також Альбарес назвав іранську кризу визначальним моментом для стратегічної автономії Європи.

"Це момент суверенітету та незалежності Європи. Американці запрошують нас до цього. Ми маємо бути вільними від залежності. Бути вільними від залежності означає бути вільними від примусу, чи то йдеться про мита, чи про застосування військової загрози. І бути вільними від наслідків чужих рішень", - додав він.

Politico нагадало, що Мадрид відмовив американським військовим літакам у доступі до своїх авіабаз для ведення війни, на що США відповіли погрозами Іспанії торговим ембарго, виведенням військ та навіть виключенням з НАТО.

"Нам потрібні збройні сили, спільний оборонний потенціал. Сполучені Штати роблять свою армію дедалі сильнішою, і ніхто не вважає, що це послаблює НАТО. Якщо НАТО більше не забезпечує ту безпеку, яку забезпечувало раніше… [тоді] ми, європейці, маємо робити більше", - підкреслив Альбарес, додавши, що це не слід розглядати як спробу підірвати НАТО.

За його словами, "магія" НАТО полягає у тому, що, коли країна в альянсі, то нічого не відбувається, адже ніхто не наважується перевірити, чи дійсно спрацює стаття 5.

"Саме це ми маємо відтворити - стримування. Щоб, якщо хтось хоче задиратися зі мною, то нехай йде кудись інде. Бо ми будемо стояти разом", - запевнив міністр.

Дипломат додав, що Іспанія вірить у трансатлантичні відносини, і для нього США є "історичним природним союзником європейців".

"Нам потрібна підтримка як європейців, так і американців. І ми маємо прийняти, що адміністрація Трампа має нове бачення та нові ідеї щодо трансатлантичних відносин", - підсумував Альбарес.

Раніше The New York Times писав, що Україна більше не покладається на США у закінченні війни з РФ. За словами журналістів, президент Володимир Зеленський відходить від цих відносин, віддаляючи свою країну від того, хто колись був її найбільшим союзником.

"Реальних переговорів більше немає. У Росії зараз немає стимулу це робити. І США зараз також не виглядають як надійний, розсудливий посередник між двома сторонами", - висловився старший директор європейської політичної консалтингової фірми Rasmussen Global Гаррі Неделку.

Також опитування показало, що репутація США у світі вже нижча за російську. Зазначається, що показник Америки щодо глобального іміджу впав із плюс 22% два роки тому до мінус 16% у 2026-му. Росія при цьому набрала мінус 11%, а Китай - плюс 7%.

Крім того, США були названі третьою країною за рівнем загрози для світу - після Росії та Ізраїлю.

