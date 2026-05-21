Невже знову провал: Росія заморозила створення критично важливого літака

ТВРС-44 "Ладога" розглядався як один із майбутніх флагманів російської регіональної авіації.

Проєкт турбогвинтового регіонального літака ТВРС-44 "Ладога" призупинено, а науково-технічний доробок за програмою планують передати Міністерству оборони РФ. Про це з посиланням на головного конструктора літаків транспортної категорії АТ "Уральський завод цивільної авіації" (УЗГА) Сергія Меренкова повідомляють російські ЗМІ.

"Проєкт ТВРС-44 "Ладога" призупинено. Літак і весь науково-технічний доробок вирішено передати у відання Міністерства оборони для створення на базі літака ТВРС-44 або рампової вантажної версії, або вантажної версії з бічними дверима, або пасажирської, але в інтересах Міноборони", – цитує його слова "Інтерфакс".

Меренков додав, що, попри це рішення, літак все ж таки планують добудувати і підняти у повітря. Передбачається, що це станеться у цьому році.

За словами російських оглядачів, призупинення розробки ТВРС-44 де-факто означає, що заміни літакам Ан-24, Ан-26 і Як-40 не передбачається (принаймні, у найближчий час). Це літаки радянської розробки, які сьогодні буквально розвалюються через свій похилий вік. Тому питання створення заміни для них є критично важливим для Росії.

Довідка УНІАН. ТВРС-44 "Ладога" – двомоторний турбогвинтовий регіональний літак, розрахований на перевезення до 44 пасажирів. Його розробляє УЗГА на замовлення Мінпромторгу РФ для заміни застарілого парку радянських машин. Очікувалося, що літак зможе виконувати зліт і посадку як з асфальтових і бетонних аеродромів, так і з ґрунтових та засніжених злітно-посадкових смуг.

Директор з якості та сертифікації УЗГА Андрій Дорофєєв у листопаді анонсував перший політ дослідного зразка "Ладоги" на середину 2026 року. Він повідомляв також, що цього року очікується сертифікація двигуна ТВ7-117СТ-02 для літака.

Отримання сертифіката на сам літак було заплановане на 2029 рік. Відповідно до Комплексної програми розвитку авіагалузі, затвердженої у 2024 році (цього року очікується її оновлена редакція), постачання перших 35 літаків "Ладога" мало розпочатися з 2028 року. Загалом до 2030 року планувалося виготовити 105 таких машин.

Це не перший і, наскільки можна судити, не останній провал російського цивільного авіабудування. Нещодавно серійне виробництво МС-21, який є флагманом цивільної авіації РФ, знову перенесли. До цього літак критикували за неопрацьованість та занадто високу ціну.

Фактичним провал завершилася спроба Росії створить заміну для старого радянського "Кукурудзника". Новий літак, який отримав назву "‎Байкал"‎, виявився неготовим для експлуатації. Самі росіяни визнавали, що під час його проєктування було допущено низку "драматичних помилок", через що літак фактично довелося збирати заново.

