Агентство протиракетної оборони США також зібрало дані для розробки систем, які зможуть захистити від гіперзвукової зброї.

Напередодні, 26 жовтня, о 21:30 за київським часом, Міноборони США запустило зондувальну ракету для проведення майже дюжини випробувань із гіперзвуковою зброєю.

Про це повідомили у прес-службі ВМС США.

Експерименти проводили для оцінки засобів зв'язку ракети, її навігаційного обладнання та сучасних матеріалів, здатних витримувати високу температуру гіперзвукового середовища.

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Разом з тим Агентство протиракетної оборони США зібрало дані для розробки систем, які зможуть захистити від такої зброї.

"Зібрані дані допоможуть покращити бойові можливості як флоту, так і армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою. Цього тижня буде запущено другу зондувальну ракету, щоб завершити кампанію", – додали військові.

Вказується, що розробка гіперзвукової зброї "є одним із пріоритетів Міноборони США".

Така ракетна здатна літати зі швидкістю, яка щонайменше уп'ятеро перевищує швидкість звуку (5 Мах). Вона також має високу маневровність і може діяти на різних висотах.

Гіперзвукова зброя

У жовтні минулого року у Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Перші випробування ракети "Циркон" пусками по мішені, розташованої на березі, відбулися в січні 2020 року.

У той же час стало відомо, що й у Китаї провели випробування нової гіперзвукової ракети, яка здатна нести ядерний бойовий заряд.

Як повідомляв УНІАН у серпні 2022 року, збройові компанії намагаються створити захист від російських і китайських гіперзвукових ракет через побоювання, що вони можуть дати вирішальну перевагу цим ворожим державам.

Того ж місяця США провели успішні випробування гіперзвукової зброї виробництва компанії Raytheon Technologies. Однак додавалось, що перші успішні випробування пройшли ще в березні, але це не розголошувалось аби не дратувати РФ.

Відомо, що США у квітні 2025 року почнуть запускати супутники для відстеження гіперзвукових ракет. Планується, що це буде 28 об'єктів для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку. На втілення цього проекту США готові витратити понад 1,3 мільярда доларів.

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