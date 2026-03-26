РФ покращила свою балістику, Україні треба тисячі перехоплювачів на рік, - єврокомісар

Україні потрібно близько двох тисяч антибалістичних ракет на рік. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Укрінформ.
Він зауважив, що минулого року Україна зіткнулася із двома тисячами ракетних ударів, і близько 900 з цих ракет були балістичними.
"Росіянам вдалося покращити характеристики своєї балістики, ці ракети тепер можуть змінювати траєкторію, що означає, що заходи протидії стали менш ефективними, про що нам розповіли самі українці", - сказав Кубілюс.
Єврокомісар пояснив, що у зв'язку з цим для перехоплення кожної балістичної ракети Україні може знадобитися більш ніж один перехоплювач.
"У зв'язку з цим українцям потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік", - заявив Кубілюс.
Він нагадав слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який підкреслив, що Європі потрібно на 400% збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони. І додав, що ця оборона має бути багатошаровою та включати, зокрема, й дрони-перехоплювачі.
"Це велике завдання, і промисловість реагує та збільшує виробинцтво", - заявив Кубілюс, додавши, що Європейський Союз серйозно ставиться до проблеми та націлений отримати результат в найближчому майбутньому.
ППО для України
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на Близькому Сході та допомогу від України, зауважив, що ті оборонні системи, які в України у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам.
Водночас він наголосив, що Україна хоче, аби близькосхідні країни також дали нам можливість посилюватися. Глава держави зазначив, що у них є "деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит", тож "ми хотіли б про це домовлятися".