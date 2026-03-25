Постачання крилатих ракет Taurus Україні не має сенсу, - Мерц

Також Мерц пояснив свої передвиборчі заклики щодо передачі Україні ракет великої дальності.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз немає сенсу в постачанні крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, Україна вже досягла значного технологічного прогресу, пише n-tv.

"Сьогодні Україна має власні системи дальнього радіусу дії, які значно ефективніші, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які ми могли б поставити", - сказав Мерц під час виступу в Бундестазі.

Канцлер Німеччини підкреслив, що сьогодні Україна досягла значного прогресу в галузі озброєнь порівняно з тим, що було на початку повномасштабної війни.

Крім того, Мерц пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Україні далекобійних ракет. За його словами, раніше він припускав, що Бундесвер має достатньо ракет Taurus, які можна було б передати українцям.

Німеччина замовила ракети TAURUS NEO на суму понад 2 млрд євро

Раніше стало відомо, що Німеччина уклала контракт на розгортання виробництва крилатих ракет TAURUS NEO. Компанія TAURUS Systems отримала замовлення на підготовку виробничої лінії для серійного випуску нових ракет.

За оцінками, Німеччина планує закупити до 600 крилатих ракет TAURUS NEO загальною вартістю близько 2,1 млрд євро.

