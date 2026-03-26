Зеленський: Україна готова продавати партнерам оборонні системи, які в нас у профіциті

Він також підкреслює, що дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють.

Ті оборонні системи, які у України в профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. Як повідомив Офіс президента України, Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde заявив, що до нашої країни звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн.

Крім того, до України також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія та Кувейт.

"З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом. Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони", - зауважив глава держави.

Відео дня

Він додав, що є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів.

"Зараз ми говоримо щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України. Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися", - зауважив Зеленський.

Президент також зазначив, що гроші - це найдефіцитніша річ станом на сьогодні. Крім того, підкреслив він, зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе.

"Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", - наголосив глава держави.

Підтримка країн Перської затоки

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

За його словами, є конкретні речі, якими вони можуть підтримати Україну та наш захист, - передусім це засоби протиповітряної оборони, а є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо.

Вас також можуть зацікавити новини: