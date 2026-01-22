'Кіпрський сценарій' для Трампа: США можуть отримати суверенітет над частинами Гренландії, -NYT.

Американський лідер не раз наполягав, що Сполучені Штати потребують Гренландії для цілей національної безпеки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що досяг рамкової угоди щодо майбутнього Гренландії з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляє The New York Times, ця заява американського лідера пролунала після засідання НАТО, де чиновники обговорювали компроміс, за яким Данія надасть США суверенітет над невеликими ділянками землі в Гренландії. Там США зможуть побудувати військові бази. Таку інформацію виданню повідомили три високопоставлені чиновники, обізнані з ходом обговорення.

Джерела журналістів зазначили, що ця ідея була висунута генсеком Альянсу Марком Рютте. Двоє чиновників, які брали участь в цій зустрічі, порівняли план з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією.

Чиновники не знали, чи ця ідея була частиною плану, оголошеного Трампом. На прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО заявило, що "переговори між Данією, Гренландією та США будуть продовжуватися з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали економічну чи військову опору в Гренландії".

Примітно, що новина про рамкову угоду пролунала невдовзі після того, як Трамп заявив у Давосі, що не погодиться на ніщо менше, ніж придбання права власності на Гренландію. Він Трамп пригрозив Європі жахливими економічними та безпековими наслідки, якщо він не отримає бажаного.

Американський лідер не раз наполягав, що Сполучені Штати потребують Гренландії для цілей національної безпеки. Він стверджує, що тільки США достатньо сильні, щоб захистити Гренландію від зовнішніх загроз.

"Цей день уособлював підхід Трампа до глобальної влади та формування політики у другому терміні: чергування примусу та приниження колись близьких союзників у прагненні досягти мети, яку Трамп, здається, вважає важливою частиною своєї спадщини", – пояснюють журналісти.

Водночас американський лідер також запевнив, що США не вдаватимуться до застосування військової сили. Хоча і знову згадав за запровадження мит.

Голова комітету з питань оборони в парламенті Данії Расмус Ярлов заявив, що від Трампа "чули набагато гірше":

"Я радий, що він виключає застосування військової сили. Я не побачив у його сьогоднішніх заявах ескалації. Він наполягає, що хоче Гренландію, але це не новина. Звичайно, ми як і раніше наполягаємо, що не віддамо Гренландію".

Однак, як зазначає видання, у своїй промові в Давосі Дональд Трамп залишив мало місця для компромісу. Багато лідерів у Європі кажуть, що не можуть погодитися на передачу власності на Гренландію Сполученим Штатам. Проте вони також заявляють, що готові розглянути майже будь-які інші домовленості, які розширюють присутність Америки в регіоні.

Трамп же каже, що цього буде замало.

"Щоб захищати її (Гренландію, – ред.), потрібно мати право власності. Хто, в біса, хоче захищати ліцензійну угоду або договір оренди?" – заявив президент США.

Трамп і Гренландія: що варто знати

Трамп говорив про свої амбіції щодо Гренландії ще під час першого президентського терміну. Однак у 2026 році це питання перетворилося на справжню дипломатичну кризу.

Він заявив, що Гренландія має частиною США. Американський лідер відкрито погрожував запровадити 10% мита на всі товари з Європи (з підвищенням до 25% у червні), якщо Данія не погодиться на угоду.

Він планує розгорнути на острові масштабну систему протиракетної оборони, яку називає "Золотим куполом":

"Це величезний шматок льоду посеред океану. Але якщо почнеться війна, багато ракет пролітатимуть просто над цим шматком льоду. Ми хочемо побудувати там "Золотий купол", він захищатиме не тільки США, але і Канаду, яка теж повинна бути вдячна нам", – заявив він.

