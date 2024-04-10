Україні важко протистояти простій, але руйнівній зброї.

Російська Федерація зазнала фіаско зі своєю "аналоговнєтною" зброєю, але у них є диво-зброя. Йдеться про старі авіабомби, які стали найефективнішою зброєю Москви.

Видання Cepa пише, що радянські бомби модернізували і завдяки супутниковому наведенню вони стали високоточними керованими авіабомбами - 1,5-тонна ФАБ-1500 і нова 3,4-тонна ФАБ-3000. Скинуті з великої висоти російськими літаками за межами досяжності більшості українських зенітних ракет, ці пристрої практично неможливо перехопити.

Цього року Росія вже скинула 3 500 плаваючих бомб, і цей потік вибухівки, ймовірно, продовжиться і навіть розшириться, а в України немає швидкого рішення.

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Планерні бомби з'явилися ще в нацистській Німеччині - Fritz-X і Hs-293, а також у США - AGM-62 Walleye у В'єтнамі та "Бурі в пустелі". Ця зброя була занадто дорогою для широкого застосування, але наприкінці 1990-х років з'явилася нова розробка: американський боєприпас прямої дії Joint Direct Attack Munition, або JDAM.

JDAM - це комплект, який додає GPS-наведення і керований хвіст до звичайних бомб. При ціні близько 20 тисяч доларів плюс ще кілька тисяч за залізну бомбу, і в результаті виходить високоточний боєприпас, який набагато дешевший і простіший у виробництві, ніж спеціально створена зброя, як-от HIMARS за 100 тисяч доларів або ракета ATACMS за мільйон доларів.

Росія використовує свої плануючі бомби для підтримки наземної армії, щоб домогтися хоч якоїсь перемоги на українському фронті. Росіяни діють на зовнішніх кордонах радіусу дії української ППО. Зброя типу JDAM - вона наводиться за GPS і вони маленькі, їх дуже важко збити, а потужність вибуху при їхніх розмірах більша, ніж у артилерійських снарядів. Планерна бомба, що залишає кратер завширшки 70 футів, не потребує точності попадання.

Щоб дати відповідь російським бомбам Україні потрібно більше зенітних ракетних установок великої дальності, таких як Patriot і SAMP/T, з дальністю дії до 75 миль.

Інший варіант - глушіння сигналів GPS, як це було зроблено Росією щодо HIMARS та інших західних боєприпасів із GPS-наведенням. Але можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби значно перевершують можливості України та її західних союзників.

Найкращим варіантом будуть винищувачі, а саме 60 або близько того F-16. Зараз пілоти проходять навчання, винищувачі можуть бути введені в дію вже цього року. Питання в тому, чи здатні модернізовані F-16 1980-х років протистояти сучасним російським винищувачам, таким як Су-35, оснащеним ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності.

Якщо українців щось і втішає, то це те, що російська диво-зброя ще не дала їм вирішальної переваги. Бомби, що залишають великі вирви, корисні, але в кінцевому підсумку в справу повинні вступити батальйони смертників, що складаються з умовно-достроково звільнених ув'язнених і призовників.

Українці можуть зробити ці атаки якомога дорожчими в очікуванні технологічної протидії, яка хоча б частково знизить загрозу від російської бомби.

Російські авіабомби на фронті - останні новини

Очільник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що літаки Су-34 та керовані авіабомби - головна перевага РФ на фронті.

Своєю чергою фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що універсальні модулі польоту і корекції РФ, які роблять звичайні авіаційні бомби керованими, отримали нові антени, що пригнічують РЕБ.

Крім того, в Росії заявили про старт серійного виробництва нової глісадної бомби "Дрель". Виробництво першої партії заплановано на 2024 рік.

Російські пропагандисти заявили, що авіабомба призначена для знищення бронетехніки, наземних радіолокаційних станцій, центрів управління електростанціями і зенітно-ракетних комплексів. При цьому повідомляється, що вона нібито стійка до роботи РЕБ.

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