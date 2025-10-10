На Іркутському авіаційному заводі побудували перший дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М, створеного на базі навчального Як-130. Про це повідомляє "Ростех".
Літак направили на наземні та льотні випробування. Паралельно росіяни ведуть збірку ще двох бортів. Під час наземних випробувань на Як-130М протестують нові та модернізовані системи для підтвердження заявлених характеристик.
Як-130М іноді називають "винищувачем для бідних". Основною метою модернізації базового літака є розширення його бойових можливостей.
Модернізація дозволить озброїти літак ракетами класу "повітря-повітря" і високоточними авіаційними засобами ураження класу "повітря-поверхня" з супутниковими і лазерними системами наведення.
Літак обладнали бортовою радіолокаційною станцією БРЛС-130Р, оптико-лазерною теплотелевізійною системою СОЛТ-130К, бортовим комплексом оборони "Президент-С130" і комплексом засобів зв'язку КСС-130.
Військова авіація РФ – інші новини
Нещодавно росіяни доволі несподівано згадали про новий Су-75 Checkmate, який самі вони відносять до винищувачів п’ятого покоління.
На думку фахівців, таким чином вони хотіли продемонструвати, що проєкт, який давно викликає сумніви щодо реалізації, все ще "живий".
Також повідомлялося, що низка країн замовили в Росії Су-57, Су-35 і Су-34.
Згідно з цими даними, іранці замовили 48 літаків Су-35, тоді як Алжир замовив 12 винищувачів Су-57 і 14 фронтових бомбардувальників Су-34. Ще шість Су-35 замовила Ефіопія.