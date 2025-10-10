Перший дослідний зразок Як-130М підготували до наземних випробувань.

На Іркутському авіаційному заводі побудували перший дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М, створеного на базі навчального Як-130. Про це повідомляє "Ростех".

Літак направили на наземні та льотні випробування. Паралельно росіяни ведуть збірку ще двох бортів. Під час наземних випробувань на Як-130М протестують нові та модернізовані системи для підтвердження заявлених характеристик.

Як-130М іноді називають "винищувачем для бідних". Основною метою модернізації базового літака є розширення його бойових можливостей.

Модернізація дозволить озброїти літак ракетами класу "повітря-повітря" і високоточними авіаційними засобами ураження класу "повітря-поверхня" з супутниковими і лазерними системами наведення.

Літак обладнали бортовою радіолокаційною станцією БРЛС-130Р, оптико-лазерною теплотелевізійною системою СОЛТ-130К, бортовим комплексом оборони "Президент-С130" і комплексом засобів зв'язку КСС-130.

Військова авіація РФ – інші новини

Нещодавно росіяни доволі несподівано згадали про новий Су-75 Checkmate, який самі вони відносять до винищувачів п’ятого покоління.

На думку фахівців, таким чином вони хотіли продемонструвати, що проєкт, який давно викликає сумніви щодо реалізації, все ще "‎живий"‎.

Також повідомлялося, що низка країн замовили в Росії Су-57, Су-35 і Су-34.

Згідно з цими даними, іранці замовили 48 літаків Су-35, тоді як Алжир замовив 12 винищувачів Су-57 і 14 фронтових бомбардувальників Су-34. Ще шість Су-35 замовила Ефіопія.

Вас також можуть зацікавити новини: