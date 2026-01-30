Росія привезла на всесвітню виставку зброї бронетранспортер, що давно застарів, – аналітик

Поява такої техніки на міжнародній виставці свідчить про відсутність реального розвитку ВПК, вважає Олександр Коваленко.

Російська Федерація планує похвалитися хвалиться перед усім світом бронетранспортером БТР-22, який вже деградував. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який прокоментував участь РФ у виставці World Defense Show 2026 у Саудівській Аравії, яка 8 лютого стартує у міжнародному виставковому центрі Ер-Ріяду.

За його словами, російські пропагандистські ресурси подали цю машину, як нібито "концепцію нового покоління" бойової броньованої техніки, що немає світових аналогів. Насправді ж, каже він, ідеться про чергову, так і не реалізовану за останнє десятиліття розробку, яка значною мірою копіює український БТР-4. При цьому, зазначив оглядач, навіть ця спроба виглядає блідою на тлі українських рішень, які давно відійшли від застарілої радянської концепції "плаваючих" бронемашин із вкрай сумнівним рівнем захисту.

У 2017 році, нагадав аналітик, російські конструктори представили бронетранспортер під назвою БТР-87. На той момент він виглядав більш сучасним у порівнянні з класичними ББМ і тодішнім "флагманом" – БТР-82А. Згодом проєкт отримав нове позначення – БТР-22.

Машина передбачала носове розміщення силової установки та кормовий вихід для десанту, а також багатошаровий сталевий протимінний захист. Проте саме ця конструктивна логіка стала ключовим недоліком в очах російського військового керівництва – бронетранспортер фактично втратив повноцінну амфібійність. Він здатний долати тільки дрібні водні перешкоди, що для російської доктрини виявилося неприйнятним.

Окрему критику викликає й озброєння. Автоматична гармата 2А42/2А72 так і не отримала стабілізуючої ферми, яка суттєво підвищує точність стрільби. Навіть на виставці World Defense Show 2026 БТР-22 продемонстрували без додаткової опори ствола – проблеми, яку українські БТР-3Е та БТР-4 вирішили ще на етапі базової комплектації.

На думку Коваленка, сама поява такої техніки на одній із небагатьох міжнародних виставок, куди Росію ще допускають, свідчить про відсутність реального розвитку. Подібні зразки можуть зацікавити хіба що окремі країни Африки – і то за рахунок кредитів від російських банків, які згодом традиційно списуються в обмін на політичну лояльність Москві на міжнародних майданчиках.

У підсумку, за словами експерта, деградація російського військово-промислового комплексу набуває системного й незворотного характеру.

