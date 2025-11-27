Розмова відбулася напередодні візиту Зеленського до Білого дому, нагадують журналісти.

У жовтні у ЗМІ активно обговорювалася можливість надання Україні американський ракет Tomahawk. 17 числа президент України Володимир Зеленський здійснював візит до Білого дому з надією на позитивне рішення, але американський лідер Дональд Трамп відмовив.

Як повідомляє Bloomberg, таку позицію президент США зайняв після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Відбулася вона напередодні візиту Зеленського до Вашингтона – 16 жовтня.

Ця інформація зʼявилася у великому матеріалі, де журналісти оприлюднили деталі розмов спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа із представником Кремля Юрієм Ушаковим.

Зі слів останнього, під час розмови з Трампом правитель РФ попередив його, що передача ракет Tomahawk Україні "призведе до ескалації війни та погіршення відносин між США і Росією".

Американські чиновники кажуть, що хоча Трамп і раніше висловлював занепокоєння щодо скорочення запасів Tomahawk у Штатів, саме розмова з Путіним переконала його не підтримувати відправку цих ракет Україні.

Ракети Tomahawk для України: ви могли це пропустити

У листопаді посол України в США Ольга Стефанишина заявила про "позитивні" переговори щодо закупівлі ракет "Томагавк". Також йдеться про придбання іншої далекобійної зброї, казала вона.

The Hill також писало, що Трамп не розглядає поставки цих ракет Україні, але може змінити свою думку. Видання нагадало, що Пентагон дав "зелене світло" на цей крок. Відомство дійшло висновку, що надання ракет Україні не матиме негативного впливу на американські запаси.

