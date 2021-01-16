Сполучені Штати Америки передали сухопутним військам України понад сто одиниць військової техніки: 20 нових військових автомобілів Humvee та 84 човни для Військово-Морських сил.

Читайте такожСША планують направити в Україну нову партію автомобілів Humvee - ЧалийПро це повідомляє посольство США в Twitter.

"Ніщо не могло зупинити доставку 20 Humvee для Сухопутних військ України і Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках ініціативи сприяння безпеці України", - наголошується в повідомленні.