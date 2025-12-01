Українські розробники швидко адаптують технології до мінливих загроз від російських безпілотників.

Нові російські реактивні безпілотники все частіше з'являються на полі бою, але українці вже розробили спосіб їм протистояти - за допомогою дешевих дронів-перехоплювачів, пише Business Insider.

Так, у мережі з'явилася інформація, що український безпілотник-перехоплювач "Sting" успішно знищив кілька реактивних ударних безпілотників.

"Ця заява - ще одна ознака того, що Україна шукає способи боротьби зі зростаючою загрозою реактивних ударів на тлі побоювань, що нові російські безпілотники занадто швидкі, щоб їх можна було надійно знищити недорогими засобами", - зазначає видання.

Нова версія російських "Гераней"

Генеральний штаб України в неділю заявив, що Росія вже розгорнула 138 нових безпілотних літальних апаратів.

Цей турбореактивний безпілотник - "Герань-3", російська версія іранського "Шахед-238". Його передбачувана максимальна швидкість становить 370 км/год - це набагато швидше за його попередника "Герань-2", створеного за зразком "Шахіда-136", який літає зі швидкістю близько 180 км/год і нині є основою стратегії бомбардувань Москви.

Українські чиновники заявили, що вартість "Герань-2" може становити всього 20 000 доларів за штуку.

Виклик для нових перехоплювачів

У відповідь на це українці розробляють безпілотники-перехоплювачі - невеликі безпілотники з видом від першої особи, модифіковані для польоту на високих швидкостях - як недорогий спосіб протидії "Герань":

"Кожен такий безпілотник зазвичай коштує від 2000 до 6000 доларів, і тепер вони вважаються найважливішою частиною системи ППО України, працюючи в тандемі з кулеметними розрахунками і низкою інших перехоплювачів".

Перехоплювач Sting - один із таких часто застосовуваних безпілотників. Він був розроблений українською компанією Wild Hornets і здатний літати зі швидкістю близько 345 км/год.

Однак появи "Герані-3" в останній рік викликали побоювання, що ці перехоплювачі все одно будуть надто повільними, щоб перехоплювати реактивні "Шахеди", зазначає BI:

"Якщо це станеться, війна знову виведе на перший план ключову проблему України в захисті від таких масштабних повітряних атак: вартість. Країна і без того обмежена в ресурсах і не може дозволити собі використовувати традиційні дорогі ракети для збивання дешевих російських безпілотників".

Минулого місяця високопоставлені українські чиновники повідомили Business Insider, що Росія експериментує з "Геранню-3" для перевірки обороноздатності України. Однак вони також заявили, що Москва розгорнула обмежену кількість цих нових безпілотників. Це свідчить про те, що Росії ще належить вийти на масове виробництво в масштабах, досягнутих із "Геранню-2".

Російські "Шахеди" - новини

Раніше Business Insider із посиланням на заступника міністра оборони України Юрія Мироненка повідомив, що РФ почала використовувати "Шахеди" для полювання на українську авіацію. Він назвав це новим поворотом у тактиці бойових дій Москви.

За словами Мироненка, РФ регулярно випробовує нові можливості далекобійних дронів, як нових модифікацій "Шахедів", так і інших моделей. Наприклад, Росія почала використовувати "Шахеди", керовані операторами через антени з окупованих регіонів України, території Росії або Білорусі, неподалік від лінії фронту.

