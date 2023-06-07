Цього літа Космічні сили США запустять групу супутників для відстеження китайських або російських космічних апаратів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити орбітальні об'єкти.
Це є останнім кроком у зростаючому протистоянні між космічними наддержавами, пише Bloomberg. Згідно з заявами Космічних сил і аналітиків, ця мережа, що отримала назву "Silent Barker", стане першою в своєму роді, яка доповнить наземні датчики й супутники на низькій навколоземній орбіті.
Супутники будуть розміщені на геосинхронній орбіті на висоті близько 35400 кілометрів над Землею і будуть обертатися з тією ж швидкістю.
"Ця можливість дозволяє виявляти і попереджати про загрози" щодо важливих систем США і "надає можливості для пошуку, виявлення і відстеження об'єктів з космосу для своєчасного виявлення загроз", йдеться в заяві Космічних сил, які розробляють супутники спільно з Національним розвідувальним управлінням.
Супутникове угруповання "Silent Barker" має бути запущене після липня на борту ракети-носія Atlas V. Про дату запуску буде оголошено за 30 днів у Facebook і Twitter, що є значною зміною для агентства, яке існувало десятиліттями, але чиє існування було засекречено до 1992 року.
Silent Barker - це відповідь на зусилля Китаю та Росії щодо розробки систем, здатних вийти на орбіту та вивести з ладу інші супутники, що викликає все більшу стурбованість США.
Нове угруповання "значно підвищить здатність Космічних сил відстежувати на орбіті супутники противника, які можуть маневрувати навколо наших супутників або поблизу них", - сказала Сара Мінейро, колишній провідний співробітник стратегічного підкомітету Комітету з питань збройних сил Палати представників, який курирує космічні програми.
За її словами, Silent Barker усуває обмеження наземних або низькоорбітальних систем спостереження та дозволяє США "дійсно зрозуміти, що відбувається в космосі".
У своїй щорічній оцінці загроз цього року Управління директора Національної розвідки заявило, що в Китаю є зброя, призначена для ураження супутників США і їхных союзників, і "контркосмічні операції будуть невід'ємною частиною потенційних військових кампаній Народно-визвольної армії Китаю".
Одним із прикладів є китайський супутник SJ-21, який був запущений в 2021 році й пізніше успішно перевів непрацюючий китайський апарат на кілька сотень кілометрів на більш високу орбіту. Інший китайський супутник, Sijian-17, оснащений маніпулятором, який "може використовуватися для захоплення інших супутників", зазначалося в звіті розвідувального управління Міністерства оборони США за 2022 рік.
У своїх заявах у Конгресі в березні голова космічного командування США генерал Джеймс Дікінсон сказав, що SJ-21 "може явно виконувати протикосмічну роль і наражати на небезпеку наші геосинхронні супутники".
Космічні сили і Національне управління розвідки не повідомляють, скільки супутників входитиме в групу "Silent Barker", за винятком того, що в ній буде задіяно "кілька космічних апаратів".
Наземні датчики об'єктів на геостаціонарній орбіті "обмежені відстанню, географією і погодою", але "Silent Barker" подолає прогалини в спостереженнях", заявили в Космічних силах.
Космічні сили США - новини
Як повідомляв УНІАН, раніше Північноатлантичний Альянс планував розгорнути в Німеччині новий центр космічного командування, щоб відповідати на загрози своїй супутниковій орбітальній інфраструктурі. У НАТО попереджали, що Росія і Китай розробляють протисупутникові системи.
Також стало відомо, що Космічні сили США прийняли на озброєння систему спостереження за супутниками Space Fence ("Космічний паркан"). Система здатна одночасно супроводжувати 200 тисяч космічних об'єктів, а за добу обробити дані 1,5 мільйона виявлених цілей.