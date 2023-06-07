Сузір'я супутників "Silent Barker" розмістять на геосинхронній орбіті на висоті понад 35 тисяч кілометрів.

Цього літа Космічні сили США запустять групу супутників для відстеження китайських або російських космічних апаратів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити орбітальні об'єкти.

Це є останнім кроком у зростаючому протистоянні між космічними наддержавами, пише Bloomberg. Згідно з заявами Космічних сил і аналітиків, ця мережа, що отримала назву "Silent Barker", стане першою в своєму роді, яка доповнить наземні датчики й супутники на низькій навколоземній орбіті.

Супутники будуть розміщені на геосинхронній орбіті на висоті близько 35400 кілометрів над Землею і будуть обертатися з тією ж швидкістю.

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"Ця можливість дозволяє виявляти і попереджати про загрози" щодо важливих систем США і "надає можливості для пошуку, виявлення і відстеження об'єктів з космосу для своєчасного виявлення загроз", йдеться в заяві Космічних сил, які розробляють супутники спільно з Національним розвідувальним управлінням.

Супутникове угруповання "Silent Barker" має бути запущене після липня на борту ракети-носія Atlas V. Про дату запуску буде оголошено за 30 днів у Facebook і Twitter, що є значною зміною для агентства, яке існувало десятиліттями, але чиє існування було засекречено до 1992 року.

Silent Barker - це відповідь на зусилля Китаю та Росії щодо розробки систем, здатних вийти на орбіту та вивести з ладу інші супутники, що викликає все більшу стурбованість США.

Нове угруповання "значно підвищить здатність Космічних сил відстежувати на орбіті супутники противника, які можуть маневрувати навколо наших супутників або поблизу них", - сказала Сара Мінейро, колишній провідний співробітник стратегічного підкомітету Комітету з питань збройних сил Палати представників, який курирує космічні програми.

За її словами, Silent Barker усуває обмеження наземних або низькоорбітальних систем спостереження та дозволяє США "дійсно зрозуміти, що відбувається в космосі".

У своїй щорічній оцінці загроз цього року Управління директора Національної розвідки заявило, що в Китаю є зброя, призначена для ураження супутників США і їхных союзників, і "контркосмічні операції будуть невід'ємною частиною потенційних військових кампаній Народно-визвольної армії Китаю".

Одним із прикладів є китайський супутник SJ-21, який був запущений в 2021 році й пізніше успішно перевів непрацюючий китайський апарат на кілька сотень кілометрів на більш високу орбіту. Інший китайський супутник, Sijian-17, оснащений маніпулятором, який "може використовуватися для захоплення інших супутників", зазначалося в звіті розвідувального управління Міністерства оборони США за 2022 рік.

У своїх заявах у Конгресі в березні голова космічного командування США генерал Джеймс Дікінсон сказав, що SJ-21 "може явно виконувати протикосмічну роль і наражати на небезпеку наші геосинхронні супутники".

Космічні сили і Національне управління розвідки не повідомляють, скільки супутників входитиме в групу "Silent Barker", за винятком того, що в ній буде задіяно "кілька космічних апаратів".

Наземні датчики об'єктів на геостаціонарній орбіті "обмежені відстанню, географією і погодою", але "Silent Barker" подолає прогалини в спостереженнях", заявили в Космічних силах.

Космічні сили США - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Північноатлантичний Альянс планував розгорнути в Німеччині новий центр космічного командування, щоб відповідати на загрози своїй супутниковій орбітальній інфраструктурі. У НАТО попереджали, що Росія і Китай розробляють протисупутникові системи.

Також стало відомо, що Космічні сили США прийняли на озброєння систему спостереження за супутниками Space Fence ("Космічний паркан"). Система здатна одночасно супроводжувати 200 тисяч космічних об'єктів, а за добу обробити дані 1,5 мільйона виявлених цілей.

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