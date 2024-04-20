Зазначається, що Україна ще може отримати такі ж ракети.

Україна завдала нищівного удару по російській військовій базі в тимчасово окупованому Джанкої. Українські військові використовували ракети дальньої дії M39 (ATACMS), які США передали в пакеті допомоги від 12 березня.

Видання Forbes пише, що знімки з авіабази Джанкой, розташованої за 100 миль на південь від лінії фронту, підтверджують, що росіяни втратили щонайменше чотири пускові установки, що належали батареї зенітно-ракетних комплексів великої дальності С-400. Міністерство оборони України стверджує, що ракети також вивели з ладу центр управління С-400 і чотири цінних радари ППО.

За даними українського Центру оборонних стратегій, у Джанкої перебувають полк гелікоптерів і три ескадрильї штурмовиків, але невідомо, чи було пошкоджено чи знищено якийсь із цих літаків.

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"Противник ретельно приховує кількість постраждалих літаків", - зазначили в міністерстві оборони в Києві.

На відеозаписі, опублікованому міністерством, зображено сім або вісім ракет M39. Кожна ракета 100-мильної дальності несла у своєму 13-футовому корпусі близько тисячі суббоєприпасів розміром із гранату, що означає до 8 тисяч окремих вибухів на російській базі.

Тоді як колісні високомобільні артилерійські ракетні комплекси української армії можуть запускати по одній двотонній М39, М270 можуть запускати по дві. З огляду на те, що українці зазвичай використовують свої HIMARS і M270 у взводах по чотири пускові установки, найімовірніше, останні і здійснили наліт на Джанкой.

Якщо збиток був настільки серйозним, як стверджує українське міністерство оборони, можливо, варто було випустити всі M39. Українці можуть втішитися тим, що, найімовірніше, вони отримають більше ракет ATACMS, коли у Вашингтоні все ж виділять Україні пакет допомоги на 61 мільярд доларів.

Зазначається, що на озброєнні США перебувають сотні старих ракет, і термін придатності їхнього палива скоро закінчиться. Немає жодних причин, через які Білий дім не міг би відправити їх усі в Україну, і немає жодних причин, через які українська армія не зможе обстріляти ними будь-яку російську базу в радіусі ста миль від лінії фронту.

Удар по аеродрому в Джанкої - останні новини

У ніч на 17 квітня ЗСУ завдали удару по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої, де базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару знищили чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Також у ГУР заявили, що постраждала авіаційна техніка росіян.

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