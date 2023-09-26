Українці струснули пил зі старих ракетних проектів "світового рівня", деякі були доволі "божевільними".

Українська оборонна промисловість зараз працює над створенням власної крилатої ракети, подібної до російських "Калібрів" та Х-101. Про це виданню The Economist розповіли неназвані джерела серед українських військових.

У великій статті журналісти аналізують удари українських ракет та дронів по військових об’єктах росіян в окупованому Криму. Останнім часом вони значно почастішали, а найгучнішим епізодом став удар по головному штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 22 вересня.

"На тлі заяв українців, що вони вбили командувача флотом та ще 33 офіцерів, російська влада навіть почала вмикати сирени повітряної тривоги, чого вони раніше намагалися уникати. Через півтора роки війна Володимира Путіна прийшла до Криму по-справжньому", – пише видання.

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Перераховуючи нещодавні гучні удари ЗСУ по об’єктам в Криму, The Economist зазначає, що знищення кораблів, штабів та складів зброї у Криму не є самоціллю. Це допоміжні засоби для двох більш важливих зусиль – послаблення військового потенціалу росіян на окупованому півдні України, де триває сухопутний контрнаступ ЗСУ, та розблокування критично важливої для України морської торгівлі.

Автори публікації зазначають, що на початку повномасштабної війни російські кораблі стояли в загрозливій близькості від Одеси, а сьогодні майже не заходять у північно-західну частину Чорного моря.

"Українці пристосувалися до того, щоб стати москітним флотом [використовуючи морські безпілотники, ракети та артилерію]. Це класична стратегія блокування моря, яку інші використовували проти [британського] Королівського флоту в минулому", – каже колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві Джон Форман.

У цій боротьбі важливу роль вже зіграли морські надводні дрони українського виробництва та надані західними партнерами крилаті ракети Storm Shadow та SCALP. Власні українські ракети "Нептун" також проявили себе у цій війні, коли знищили флагман російського флоту "Москва", але Київ працює над подальшим їх удосконаленням.

"Велика зміна полягає в тому, що ми отримали нові ракети і розвідувальні дані. Щойно у нас є ціль, ми можемо по ній влучити, ми робимо саме так", – розповів журналістам неназваний представник українського Генштабу і додав, що зараз Україна хоче отримати аналог російських "Калібрів" і Х-101.

Експерт з безпеки Ганна Шелест розповіла виданню, що із цим Україна не матиме аж надто великих труднощів, оскільки в минулому була "ракетною наддержавою" і мала кілька "божевільних світового рівня" ракетних проектів. Їх законсервували через брак фінансування та часом через свідомий саботаж. Зараз з деяких із цих проектів струснули пил.

"Створення нової ракети зазвичай займає близько десяти років, але виведення старих прототипів на ринок буде набагато швидшим", – пише The Economist.

Удари по російським окупантам в Криму

Як писав УНІАН, британська розвідка констатувала різке послаблення бойових спроможностей Чорноморського флоту Росії після низки українських ударів по кораблях і штабах. За оцінкою британських військових експертів, росіяни ще в змозі патрулювати власне узбережжя та обстрілювати ракетами Україну, але продовжувати більш широке регіональне патрулювання та здійснювати фактичну блокаду українських портів агресор вже не здатен.

Коментуючи один з успішних ударів по Криму, коли вдалося знищити "аналоговнєтний" ЗРК С-400, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що тоді українська армія застосувала "новий виріб". Тобто по російському комплексу вдарили українською ракетою, а не тою, що передали західні партнери.

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