В майбутньому планують виробляти сотні таких двигунів на рік.

Очільник чеської компанії PBS Group Павел Чехал напередодні заявив, що виробництво спільно розробленого з Україною турбореактивного двигуна AI-PBS-350 вже скоро розпочнуть на заводі у Велька-Бітеш. Defense Express проаналізував можливості двигуна та спробував відповісти, як його можна застосовувати.

Відомо, що AI-PBS-350 - малогабаритний турбореактивний двигун, який важить 51 кг та має тягу у 3400 Н. За словами спеціалістів, його можна використовувати для крилатих ракет та БПЛА.

Але про яку саме зброю йде мова? Спеціалісти звертають увагу на тягу, яка може вказати на злітну вагу того чи іншого виробу.

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Як приклад вони наводять американську крилату ракету AGM-158 JASSM, яка має злітну вагу близько 1000 кг. Цей виріб використовує двигун Teledyne CAE J402-CA-100, який має тягу близько 2900 Н.

У той же час, для ракети Tomahawk зі злітною вагою 1300 кг використовують двигун F107-WR-402 з тягою 3100 Н. Таким чином, новий двигун можна буде використовувати саме для зброї такого класу.

Втім, можна не обмежуватись крилатими ракетами. На користь цього говорить приклад норвезької протикорабельної ракети середньої дальності NSM, яка важить трохи більше 400 кг та має доволі потужний двигун Microturbo TRI-40 з тягою від 2500 Н до 3300 Н.

Нові розробки в сфері ОПК

Раніше стало відомо, скільки нових ракет "Пекло" виробила Україна. Як повідомлялось, мова йде приблизно про 100 таких ракет. Технологічність на дешевизна конструкції дозволяє масштабувати виробництво, згідно із потребами українських підрозділів.

Також нещодавно було розкрито характеристики нової ракети "Рута", постачати яку почали в цьому році. Заявлена дальність новинки складає 300 км. Її можна використовувати не тільки для ударів по противнику, але й для розвідувальних завдань.

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